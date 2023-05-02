***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 17:58
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144854
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0875
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.261,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 21,03
|Açılış
|: 1.261,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.263,94
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4625
|19,4661
|% 0,14
|
|Euro
|21,4236
|21,4390
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,2032
|24,3246
|% -0,12
|
|Frank
|21,7008
|21,8315
|% 0,29
|
|Riyal
|5,1741
|5,2000
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|34,01
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|22,27
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.185
|9.484
|131,00
|
|Yarım
|4.457
|4.611
|51,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.298
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|15,87
|15,88
|0,24
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-3,75
|