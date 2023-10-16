***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 10:23
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206454
BIST
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16:297.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,48%
|| -119,80
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:2927,8822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1180
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:2929,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1938
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:291.719,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,69
|Açılış
|: 1.719,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:29
|GRTRK
|34,64
|74.050.071
|% 9,97
|
|ERCB
|139,10
|166.449.922
|% 9,96
|
|UNLU
|21,00
|18.874.911
|% 9,95
|
|ENSRI
|42,46
|295.467.096
|% 9,94
|
|BOBET
|43,90
|815.995.664
|% 9,64
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|BYDNR
|35,40
|96.656.805
|% -9,23
|
|HATSN
|65,50
|246.951.220
|% -8,90
|
|DMRGD
|16,62
|93.879.862
|% -6,63
|
|ALFAS
|123,80
|589.717.128
|% -6,21
|
|ASTOR
|114,40
|2.029.836.886
|% -4,19
|
|EUPWR
|202,10
|1.101.221.054
|% -4,58
|
|ALFAS
|123,80
|589.717.128
|% -6,21
|
|CWENE
|343,70
|580.931.555
|% -3,40
|
|BVSAN
|124,60
|565.045.135
|% 7,14
|
|ASTOR
|114,40
|2.029.836.886
|% -4,19
|
|AKFYE
|17,77
|263.957.008
|% -0,34
|
|ASGYO
|20,02
|248.363.456
|% -4,85
|
|ADGYO
|33,64
|388.586.284
|% -3,28
|
|IZENR
|40,40
|432.418.165
|% -4,22
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8765
|27,8822
|% 0,43
|
|Euro
|29,3883
|29,3993
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,8464
|34,0162
|% 0,71
|
|Frank
|30,7861
|30,9715
|% 0,46
|
|Riyal
|7,4136
|7,4508
|% 0,47
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-17,70
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.585
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:29
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