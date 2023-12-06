***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2023 14:11
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222724
BIST
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16:087.956
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -101,39
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.930
En Yüksek
8.112
16:0828,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0598
|Açılış
|: 28,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:0831,2364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0219
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:081.885,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,89
|Açılış
|: 1.885,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:08
|CMBTN
|1.958,00
|75.317.491
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|175.467.417
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|367.473.941
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|125.352.517
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.025.982
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|497.193.826
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.490.671
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.217.770
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|BSOKE
|13,53
|150.837.478
|% -9,80
|
|THYAO
|253,25
|5.053.932.735
|% -2,22
|
|ISCTR
|22,98
|4.987.245.112
|% 2,59
|
|YKBNK
|20,62
|3.712.160.313
|% 1,68
|
|AKBNK
|37,02
|3.601.451.247
|% 1,26
|
|BINHO
|360,00
|2.866.444.479
|% 3,67
|
|ISCTR
|22,98
|4.987.245.112
|% 2,59
|
|EKGYO
|7,48
|1.510.768.809
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,62
|3.712.160.313
|% 1,68
|
|IHLAS
|1,19
|170.187.102
|% -2,46
|
|ODAS
|10,19
|1.057.275.363
|% -6,51
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9383
|28,9417
|% 0,21
|
|Euro
|31,2259
|31,2364
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3317
|36,5139
|% 0,20
|
|Frank
|32,9536
|33,1521
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6919
|7,7304
|% 0,20
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|913,49
|915,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,68
|964,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,62
|76,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,73
|2.030,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 04 kaybederek (% -1.12 ) 8, 576
-
16:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, YKBNK
-
16:21VERTU
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 47.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 216 adet işlem
-
16:20NETAS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 43.72 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 712 adet işlem
-
16:18XU100
Endeks 7, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 68, 775.00 milyon TL de