***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.03.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu, 07.03.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin Denetim Komitesinin 07.03.2023 tarihli toplantısında almış olduğu tavsiye kararının değerlendirilmesi sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Şirketimizin bugüne kadar bağımsız denetimini gerçekleştiren DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesine, konunun ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, buna ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121318BIST