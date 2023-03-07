***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.03.2023 20:05
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, 07.03.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin Denetim Komitesinin 07.03.2023 tarihli toplantısında almış olduğu tavsiye kararının değerlendirilmesi sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Şirketimizin bugüne kadar bağımsız denetimini gerçekleştiren DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesine, konunun ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, buna ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121318
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0322
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1867
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -17,79
|Açılış
|: 1.104,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9168
|18,9260
|% 0,16
|
|Euro
|19,9672
|19,9732
|% -0,99
|
|Sterlin
|22,3213
|22,4332
|% -1,42
|
|Frank
|20,0126
|20,1332
|% -0,91
|
|Riyal
|5,0253
|5,0505
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,88
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-18,57
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.507
|7.581
|-98,00
|
|Yarım
|3.667
|3.710
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.855
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,57
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|-3,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
-
17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
-
17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
-
17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem