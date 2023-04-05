***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.04.2023Tescil Tarihi05.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2023-10805AçıklamalarŞirketimizin 04.04.2023 tarihli 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 05.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 05.04.2023 tarih ve 10805 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi işinde ,Şirketimizin bu güne kadar bağımsız denetimini gerçekleştiren DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132278BIST