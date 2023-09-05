***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirket aktifinde yer alan Sabit Kıymetlerin DeğerlenmesiRapor TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 05 .09 .2023 tarih ve 2023/15 sayılı toplantısnda genel ekonomik koşulların değişimi dikkate alındığında, SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Şirket aktiflerinde yer alan Sabit Kıymetlerin Değerlenmesine ve değerleme sonuçlarının 30.09.2023 tarihli finansal raporlara yansıtılmasına ayrıca değerleme işlemlerinin yapılması için SPK Lisanslı Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar vermiştir.Ayrıca değerleme işlemlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tafından yapılması için bugün (05.09.2023) sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191666BIST