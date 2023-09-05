***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu
05.09.2023 14:12
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket aktifinde yer alan Sabit Kıymetlerin Değerlenmesi
Rapor Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 05 .09 .2023 tarih ve 2023/15 sayılı toplantısnda genel ekonomik koşulların değişimi dikkate alındığında, SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Şirket aktiflerinde yer alan Sabit Kıymetlerin Değerlenmesine ve değerleme sonuçlarının 30.09.2023 tarihli finansal raporlara yansıtılmasına ayrıca değerleme işlemlerinin yapılması için SPK Lisanslı Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar vermiştir.Ayrıca değerleme işlemlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tafından yapılması için bugün (05.09.2023) sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191666
BIST
'
14:498.154
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,71
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:4926,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0466
|Açılış
|: 26,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:4928,7669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0839
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:491.663,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.663,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,83
BIST En Aktif Hisseler14:47
|OYLUM
|8,80
|64.732.544
|% 10,00
|
|GLBMD
|31,46
|35.205.038
|% 10,00
|
|YONGA
|45,36
|1.684.305
|% 9,99
|
|MIATK
|388,10
|411.961.739
|% 9,97
|
|TUKAS
|12,02
|896.812.752
|% 9,97
|
|KTLEV
|36,68
|1.732.325.169
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|50.028.888
|% -9,95
|
|QNBFL
|318,90
|1.707.681
|% -7,30
|
|ULAS
|18,64
|13.117.983
|% -6,80
|
|KLKIM
|112,20
|204.639.530
|% -6,50
|
|YKBNK
|16,95
|5.164.194.516
|% 1,44
|
|KOZAL
|31,08
|4.845.047.588
|% 1,17
|
|EUPWR
|242,20
|3.999.177.987
|% 0,62
|
|THYAO
|250,60
|3.822.029.059
|% -0,83
|
|ASTOR
|142,30
|3.584.578.964
|% -1,79
|
|YKBNK
|16,95
|5.164.194.516
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,88
|2.063.194.653
|% 0,91
|
|KOZAL
|31,08
|4.845.047.588
|% 1,17
|
|ZOREN
|4,78
|605.269.085
|% -1,44
|
|ITTFH
|3,85
|479.291.395
|% 2,67
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7884
|26,7947
|% 0,13
|
|Euro
|28,7666
|28,7738
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,5322
|33,7004
|% -0,50
|
|Frank
|30,0216
|30,2024
|% -0,41
|
|Riyal
|7,1212
|7,1569
|% 0,06
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-7,94
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|11.256
|11.426
|-8,00
|
|Tam
|11.025
|11.122
|-22,00
|
|Yarım
|5.529
|5.579
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.787
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,39
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|-0,46
|
Seans Raporu
14:47
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15:02AKSGY
Yüzde 5.20 oranında artışla 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 628, 488 adet işlem
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15:00ANGEN
Yüzde 5.18 oranında artışla 19.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 386, 285 adet işlem
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14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 43 artarak (% 0.26 ) 8, 651
-
14:59XU100
Endeks 8, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 92, 937.00 milyon TL de