***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
09.08.2021 15:57
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklamalar
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A.Ş. SON DURUM İTİBARİ İLE ESAS SÖZLEŞME METNİ
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10198 09/11/2020 09/11/2020 10198
10230 21/12/2020 23/12/2020 10230
10305 06/04/2021 08/04/2021 10305
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956052
BIST
17:291.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:298,6361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:2910,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0086
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:29483,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,63
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:29
|CANTE
|11,99
|77.336.123
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.546.894
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.904.240
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.900.234
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.711.492
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.406.368
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.970.549
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|56.760.237
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,67
|29.954.889
|% -8,09
|
|DOBUR
|15,89
|1.089.531
|% -7,78
|
|GARAN
|9,16
|1.245.150.941
|% -0,76
|
|SISE
|8,20
|1.124.742.683
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,97
|714.091.509
|% -0,38
|
|THYAO
|12,87
|592.072.621
|% 0,31
|
|GENIL
|14,30
|573.904.240
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.942.254
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|492.165.587
|% -0,81
|
|SISE
|8,20
|1.124.742.683
|% 2,50
|
|GARAN
|9,16
|1.245.150.941
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,97
|714.091.509
|% -0,38
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6361
|% 0,24
|
|Euro
|10,1535
|10,1633
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9449
|12,0048
|% 0,24
|
|Frank
|9,3768
|9,4333
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,33
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-24,52
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,69
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-2,44
|