***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
08.11.2022 09:25
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin son halinin KAP'da yayınlanması amacıyla ilişikte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/08/2021 12/08/2021 10386
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077791
BIST
09:554.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 24,71
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.356
En Düşük
4.336
09:5518,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1131
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5995
En Düşük
18,4157
09:5518,5801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
09:55997,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,17
|Açılış
|: 997,69
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
998,07
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SMRTG
|76,90
|136.312.264
|% 0,00
|
|PRDGS
|6,57
|158.505.987
|% 0,00
|
|RUBNS
|24,64
|62.853.359
|% 0,00
|
|KUVVA
|38,00
|1.936.422
|% 0,00
|
|MAKIM
|23,72
|51.570.870
|% 0,00
|
|SMRTG
|76,90
|136.312.264
|% 0,00
|
|PRDGS
|6,57
|158.505.987
|% 0,00
|
|RUBNS
|24,64
|62.853.359
|% 0,00
|
|KUVVA
|38,00
|1.936.422
|% 0,00
|
|MAKIM
|23,72
|51.570.870
|% 0,00
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,85
|7.449.466.601
|% 0,00
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 0,00
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 0,00
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,85
|7.449.466.601
|% 0,00
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 0,00
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5925
|% 0,63
|
|Euro
|18,5769
|18,5900
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2664
|21,3730
|% 0,23
|
|Frank
|18,6514
|18,7638
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9273
|4,9521
|% 0,47
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,26
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,58
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.672
|6.754
|6,00
|
|Yarım
|3.251
|3.302
|3,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,81
|97,81
|-0,11
|