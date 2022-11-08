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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme

08.11.2022 09:25
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin son halinin  KAP'da yayınlanması amacıyla ilişikte verilmektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/08/2021 12/08/2021 10386



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077791


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Riyal 4,9273 4,9521 % 0,47  
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Altın Ons 1.671 1.671 -3,26  
Altın Gr. 997 997 1,58  
Cumhuriyet 6.687 6.788 -1,00  
Tam 6.672 6.754 6,00  
Yarım 3.251 3.302 3,00  
Çeyrek 1.631 1.650 0,00  
Gümüş.Ons 20,67 20,70 -0,10  
Gümüş Gr. 12,32 12,34 -0,02  
B. Petrol 97,81 97,81 -0,11  
Seans Raporu 09:55
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