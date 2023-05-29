***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırmının tescili ile birlikte 6. maddesi güncellenmiş olup, Şirket esas sözleşmesi son haliyle bir bütün olarak ilişikte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 26/05/2023 26/05/2023 10839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154291BIST