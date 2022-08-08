***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 177.462.330 61.153.539Satışların Maliyeti12 -145.426.361 -50.402.453TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.035.969 10.751.086 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)32.035.969 10.751.086 0 0Genel Yönetim Giderleri13.a -4.762.705 -1.938.355Pazarlama Giderleri13.b -6.480.089 -3.661.113Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.a 12.625.619 9.266.697Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15.b -6.992.378 -3.310.821ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.426.416 11.107.494 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.210.651 533.140FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.637.067 11.640.634 0 0Finansman Gelirleri16.a 16.423.219 70.172Finansman Giderleri16.b -5.902.212 -257.611SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.158.074 11.453.195 0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.549.031 -2.460.055 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri17.a -6.657.352 -2.460.686Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17.a 108.321 631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.609.043 8.993.140 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)46.609.043 8.993.140 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.609.043 8.993.140Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.228.709 11.339.263Dönem Karı (Zararı)46.609.043 8.993.140Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)46.609.043 8.993.140Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.697.723 2.614.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.052.701 548.248Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-231.464 -207.799Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -276.970 -365.670Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 45.506 157.871Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler254.486 185.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 254.486 185.881Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.207.248 -171.810Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15-16 -2.513.695 -345.207Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15-16 1.306.447 173.397Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.919.359 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-16.039.090 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler21 -16.039.090 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.a 6.549.031 2.460.055Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-156.780 -200.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-156.780 -200.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.932.903 3.282.879Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.657.616 10.150.885İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.657.616 10.150.885Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.252.003 -188.938İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.252.003 -188.938Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-52.997.630 -3.136.192Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-19.425.051 -25.292Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.560.772 -1.929.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)76.560.772 -1.929.340Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.648.519 -1.595.050İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.648.519 -1.595.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.809.894 6.806Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.809.894 6.806Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.583 14.890.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9.c 0 -26.970Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.207.126 -3.524.361YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.197.963 23.924Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.390.303 -177.943Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -3.390.303 -54.700Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-123.243Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz201.867Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 -79.807.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI218.089 -3.516.435Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.450.000 1.250.000Kredilerden Nakit Girişleri13.450.000 1.250.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.728.538 -3.969.764Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.728.538 -3.969.764Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-177.861 -180.723Ödenen Temettüler-456.367Ödenen Faiz-325.512 -159.581YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-95.208.583 7.846.752Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.250.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-89.957.702 7.846.752DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ115.972.420 21.373.791DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.014.718 29.220.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.014.718 115.972.420Finansal Yatırımlar95.846.750Vadeli Mevduatlar21 95.846.750Ticari Alacaklar86.305.943 63.637.929İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19.a 7.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 86.298.072 63.637.929Diğer Alacaklar2.633.122 75.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.633.122 75.906Stoklar5 71.778.690 18.826.566Peşin Ödenmiş Giderler20.223.973 798.922İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.223.973 798.922Diğer Dönen Varlıklar7.167.199 1.357.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.167.199 1.357.305ARA TOPLAM309.970.395 200.669.048TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR309.970.395 200.669.048DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar6 23.337.145 20.380.085Kullanım Hakkı Varlıkları2.679.702 222.183Maddi Olmayan Duran Varlıklar944.566 1.137.781Peşin Ödenmiş Giderler41.673 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler41.673 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17.b 375.368 246.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR