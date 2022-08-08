***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 08:29
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 177.462.330 61.153.539
Satışların Maliyeti
12 -145.426.361 -50.402.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.035.969 10.751.086 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
32.035.969 10.751.086 0 0
Genel Yönetim Giderleri
13.a -4.762.705 -1.938.355
Pazarlama Giderleri
13.b -6.480.089 -3.661.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.a 12.625.619 9.266.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15.b -6.992.378 -3.310.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.426.416 11.107.494 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.210.651 533.140
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.637.067 11.640.634 0 0
Finansman Gelirleri
16.a 16.423.219 70.172
Finansman Giderleri
16.b -5.902.212 -257.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.158.074 11.453.195 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.549.031 -2.460.055 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17.a -6.657.352 -2.460.686
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.a 108.321 631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.609.043 8.993.140 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.609.043 8.993.140 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.609.043 8.993.140
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.228.709 11.339.263
Dönem Karı (Zararı)
46.609.043 8.993.140
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.609.043 8.993.140
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.697.723 2.614.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.052.701 548.248
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-231.464 -207.799
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -276.970 -365.670
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 45.506 157.871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
254.486 185.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 254.486 185.881
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.207.248 -171.810
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15-16 -2.513.695 -345.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15-16 1.306.447 173.397
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.919.359 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.039.090 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -16.039.090 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.a 6.549.031 2.460.055
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-156.780 -200.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-156.780 -200.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.932.903 3.282.879
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.657.616 10.150.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.657.616 10.150.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.252.003 -188.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.252.003 -188.938
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.997.630 -3.136.192
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.425.051 -25.292
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.560.772 -1.929.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
76.560.772 -1.929.340
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.648.519 -1.595.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.648.519 -1.595.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.809.894 6.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.809.894 6.806
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.583 14.890.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9.c 0 -26.970
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.207.126 -3.524.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.197.963 23.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.390.303 -177.943
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.390.303 -54.700
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.243
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
201.867
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -79.807.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.089 -3.516.435
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.450.000 1.250.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13.450.000 1.250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.728.538 -3.969.764
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.728.538 -3.969.764
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-177.861 -180.723
Ödenen Temettüler
-456.367
Ödenen Faiz
-325.512 -159.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.208.583 7.846.752
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.250.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-89.957.702 7.846.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.972.420 21.373.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.014.718 29.220.543
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.014.718 115.972.420
Finansal Yatırımlar
95.846.750
Vadeli Mevduatlar
21 95.846.750
Ticari Alacaklar
86.305.943 63.637.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.a 7.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 86.298.072 63.637.929
Diğer Alacaklar
2.633.122 75.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.633.122 75.906
Stoklar
5 71.778.690 18.826.566
Peşin Ödenmiş Giderler
20.223.973 798.922
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.223.973 798.922
Diğer Dönen Varlıklar
7.167.199 1.357.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.167.199 1.357.305
ARA TOPLAM
309.970.395 200.669.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
309.970.395 200.669.048
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 23.337.145 20.380.085
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.679.702 222.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
944.566 1.137.781
Peşin Ödenmiş Giderler
41.673 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.673 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.b 375.368 246.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR