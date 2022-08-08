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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

08.08.2022 13:58
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
01.04.2022 - 30.06.2022 ve 01.04.2021 - 30.06.2021 sütunlarına veri girişi sehven yapılmamıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

2022 Yılı 2. 3 aylık finansal rapor bildirimimiz de Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablolarında 01.04.2022 - 30.06.2022 ve 01.04.2021 - 30.06.2021 sütunlarına sehven veri girişi yapılmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052873


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