***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.06.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin Nedeni01.04.2022 - 30.06.2022 ve 01.04.2021 - 30.06.2021 sütunlarına veri girişi sehven yapılmamıştır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar2022 Yılı 2. 3 aylık finansal rapor bildirimimiz de Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablolarında 01.04.2022 - 30.06.2022 ve 01.04.2021 - 30.06.2021 sütunlarına sehven veri girişi yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052873BIST