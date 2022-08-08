***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
08.08.2022 13:58
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
01.04.2022 - 30.06.2022 ve 01.04.2021 - 30.06.2021 sütunlarına veri girişi sehven yapılmamıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
2022 Yılı 2. 3 aylık finansal rapor bildirimimiz de Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablolarında 01.04.2022 - 30.06.2022 ve 01.04.2021 - 30.06.2021 sütunlarına sehven veri girişi yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052873
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,8822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0674
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,2882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.033,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8770
|17,8822
|% -0,38
|
|Euro
|18,2661
|18,2882
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,5543
|21,6624
|% -0,17
|
|Frank
|18,6833
|18,7958
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7435
|4,7673
|% -0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|7,43
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.914
|6.984
|-3,00
|
|Yarım
|3.369
|3.414
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,72
|95,72
|-0,93
|