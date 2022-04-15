***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 15.04.2022Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Otel Holiday İnn İşçi Blokları, Mah. 1484 Sk No:3, 06330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi , Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilme6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli kararı ile kabul edilip 14.03.2022 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Bilgilendirme Politikası", "Kâr Payı Dağıtım Politikası" ve "E-Data Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,16 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 E-DATA A.Ş. VEKALETNEME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 E-DATA A.Ş. GÜNDEM .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 E-DATA GK ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 E-DATA GK BİLGİLENDİRME NOTU 1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 E-DATA GK BİLGENDİRME NOTU 2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar16.05.2022 Tarihinde Otel Holiday İnn İşçi Blokları, Mah. 1484 Sk No:3, 0633 adresinde 2021 yılına ilişkin gene kurul toplamntısı yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021186BIST