***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
31.08.2023 18:54
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı kapsamında satın alınmış olan 1.604.079 adet pay senedinden 759.079 adedi 31.08.2023 tarihinde aşağıda detayları belirtildiği üzere satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EDATA 31/08/2023 759.079 % 0,526 13,02 % 0,626 4.888.468,76 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190632
BIST