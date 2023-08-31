***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkE-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkE-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi15.02.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı kapsamında satın alınmış olan 1.604.079 adet pay senedinden 759.079 adedi 31.08.2023 tarihinde aşağıda detayları belirtildiği üzere satılmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarEDATA 31/08/2023 759.079 % 0,526 13,02 % 0,626 4.888.468,76 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190632BIST