***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket hakim ortaklarımızın pay alımı ile ilgili olarak basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Bu açıklama SPK'nun Seri II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 9. maddesi gereği yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954330BIST