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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

02.03.2022 16:29
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İliş


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca hazırlanan   Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006492


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Çeyrek 1.397 1.429 18,85  
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