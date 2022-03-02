***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
02.03.2022 16:29
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006492
BIST
16:461.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,41
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
16:4614,0775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1819
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
16:4615,6527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1459
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
16:46873,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,95
|Açılış
|: 873,92
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler16:46
|PRKAB
|43,50
|26.592.350
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|234.726.976
|% 9,92
|
|KONKA
|11,07
|135.060.739
|% 9,82
|
|MSGYO
|4,15
|18.509.042
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.404.576
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.352.131
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|12,76
|5.584.732.106
|% 4,08
|
|THYAO
|25,54
|4.071.780.611
|% 1,11
|
|EREGL
|34,08
|3.310.527.116
|% 2,71
|
|ASELS
|22,94
|1.522.271.393
|% -4,42
|
|GARAN
|11,62
|1.124.307.019
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,76
|5.584.732.106
|% 4,08
|
|YKBNK
|3,67
|834.840.310
|% 1,10
|
|THYAO
|25,54
|4.071.780.611
|% 1,11
|
|EREGL
|34,08
|3.310.527.116
|% 2,71
|
|GARAN
|11,62
|1.124.307.019
|% 0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0681
|14,0775
|% 1,31
|
|Euro
|15,6264
|15,6527
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,6839
|18,7776
|% 1,24
|
|Frank
|15,2235
|15,3152
|% 1,04
|
|Riyal
|3,7370
|3,7558
|% 1,25
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-13,39
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,14
|
|Cumhuriyet
|5.786
|5.874
|74,00
|
|Tam
|5.763
|5.909
|77,97
|
|Yarım
|2.785
|2.858
|37,72
|
|Çeyrek
|1.397
|1.429
|18,85
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|8,43
|
Seans Raporu
16:46
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16:59MEGAP
Yüzde 5.72 oranında artışla 6.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 393, 907 adet işlem