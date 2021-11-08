***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
08.11.2021 14:07
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021-3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
08/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin 2021-3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Başkent Vergi Dairesine sunulmuştur.
Söz konusu beyannamenin ekinde yer alan Gelir Tablosu vergi mevzuatı uyarınca düzenlenmiş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975637
BIST
14:071.599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,80
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:079,7294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0502
|Açılış
|: 9,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7317
En Düşük
9,6551
14:0711,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0395
|Açılış
|: 11,2200
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|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2629
En Düşük
11,1772
14:07567,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,87
|Açılış
|: 567,84
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,54
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:07
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.528.043
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.285.873
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.691.112
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.907.597
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,88
|102.117.932
|% -5,62
|
|NUGYO
|11,17
|16.351.858
|% -4,94
|
|FENER
|30,32
|60.438.767
|% -4,77
|
|THYAO
|17,95
|1.794.242.488
|% 1,70
|
|GARAN
|10,71
|1.351.794.405
|% 0,94
|
|PETKM
|6,81
|950.549.348
|% 1,95
|
|ASELS
|16,94
|617.656.312
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,23
|554.648.626
|% 2,41
|
|PETKM
|6,81
|950.549.348
|% 1,95
|
|GARAN
|10,71
|1.351.794.405
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,03
|380.846.775
|% 0,66
|
|TSKB
|1,58
|190.971.038
|% 0,64
|
|THYAO
|17,95
|1.794.242.488
|% 1,70
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7265
|9,7294
|% 0,52
|
|Euro
|11,2534
|11,2587
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,0692
|13,1347
|% 0,33
|
|Frank
|10,5790
|10,6427
|% 0,10
|
|Riyal
|2,5829
|2,5959
|% 0,40
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,78
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.731
|3.825
|7,88
|
|Yarım
|1.803
|1.850
|3,81
|
|Çeyrek
|905
|925
|1,91
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,04
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|0,98
|