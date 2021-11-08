***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBaşkent Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021-3.Dönem Kurum Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi08/11/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin 2021-3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Başkent Vergi Dairesine sunulmuştur.Söz konusu beyannamenin ekinde yer alan Gelir Tablosu vergi mevzuatı uyarınca düzenlenmiş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975637BIST