Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

08.11.2021 14:07
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021-3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
08/11/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin 2021-3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Başkent Vergi Dairesine sunulmuştur.
Söz konusu beyannamenin ekinde yer alan Gelir Tablosu vergi mevzuatı uyarınca düzenlenmiş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975637


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:071.599
Değişim :  1,00% |  15,80
Açılış :  1.589  
Önceki Kapanış :  1.584  
En Yüksek
1.600 En Düşük
1.589
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 16,28 658.689 % 10,00  
TSPOR 5,62 15.528.043 % 9,98  
DOBUR 76,90 11.080.453 % 9,94  
VERTU 25,68 83.285.873 % 9,93  
DENGE 1,55 4.210.206 % 9,93  
daha fazla
14:07 Alış Satış %  
Dolar 9,7265 9,7294 % 0,52  
Euro 11,2534 11,2587 % 0,35  
Sterlin 13,0692 13,1347 % 0,33  
Frank 10,5790 10,6427 % 0,10  
Riyal 2,5829 2,5959 % 0,40  
daha fazla
14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 -0,78  
Altın Gr. 568 568 1,59  
Cumhuriyet 3.745 3.802 4,00  
Tam 3.731 3.825 7,88  
Yarım 1.803 1.850 3,81  
Çeyrek 905 925 1,91  
Gümüş.Ons 24,20 24,23 0,03  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 0,04  
B. Petrol 83,72 83,72 0,98  
Seans Raporu 14:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru