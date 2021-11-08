***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBaşkent Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021-3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi için KAP bildiriminin ekinde yer alan Gelir Tablosunun Başlığında sehven yazmış olduğumuz "Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmiştir" ifadesi, "Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir" olarak düzeltilmiştir.Mali Tablonun Verilme Tarihi08/11/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin 2021-3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Başkent Vergi Dairesine sunulmuştur.2021-3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi için KAP bildiriminin ekinde yer alan Gelir Tablosunun Başlığında sehven yazmış olduğumuz "Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmiştir" ifadesi,"Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir" olarak düzeltilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975953BIST