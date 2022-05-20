***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022 / 31.03.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteEtimesgut Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2022-1. Dönem Kurum Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi20/05/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin 2022-1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Etimesgut Vergi Dairesine sunulmuştur.Söz konusu beyannamenin ekinde yer alan Gelir Tablosu vergi mevzuatı uyarınca düzenlenmiş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031554BIST