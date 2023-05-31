***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
31.05.2023 07:06
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin İhraç Belgesi ilişikte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154821
BIST
18:054.951
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.831
En Yüksek
4.973
18:0520,6308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1353
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
21,0001
En Düşük
20,4442
18:0522,2131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1923
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5298
En Düşük
22,0192
18:051.301,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|3.152,00
|200.977.425
|% 10,00
|
|ARSAN
|6,38
|44.641.364
|% 10,00
|
|DNISI
|8,80
|18.152.102
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|180.222.563
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|64.232.765
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|126.975.686
|% -9,97
|
|FENER
|49,00
|394.877.642
|% -4,02
|
|VANGD
|7,26
|8.920.643
|% -3,59
|
|MMCAS
|4,80
|717.597
|% -3,03
|
|ATSYH
|70,50
|3.197.623
|% -3,03
|
|THYAO
|147,00
|9.493.435.689
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|KCHOL
|81,15
|5.671.970.625
|% 6,50
|
|ASELS
|49,00
|4.223.597.369
|% 1,87
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|YKBNK
|10,27
|3.956.247.329
|% 9,96
|
|ALBRK
|2,56
|834.939.784
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,40
|2.365.577.526
|% 1,93
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6145
|20,6215
|% 0,61
|
|Euro
|22,1059
|22,1896
|% 0,77
|
|Sterlin
|25,5605
|25,6887
|% 1,08
|
|Frank
|22,6887
|22,8254
|% 0,97
|
|Riyal
|5,5013
|5,5288
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|0,08
|
|Altın Gr.
|1.303
|1.303
|15,55
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.396
|4.614
|58,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.300
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,42
|0,17
|
|B. Petrol
|73,52
|73,52
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 85, 677.00 milyon TL de
-
17:59NUHCM
Yüzde 9.95 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 311 adet işlem
-
17:58SAHOL
Yüzde 9.14 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 885, 819 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.19 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 370, 762 adet işlem
-
17:56ARCLK
Yüzde 7.87 oranında artışla 99.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 396, 743 adet işlem