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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

31.05.2023 07:06
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin İhraç Belgesi ilişikte verilmektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154821


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KONYA 3.152,00 200.977.425 % 10,00  
ARSAN 6,38 44.641.364 % 10,00  
DNISI 8,80 18.152.102 % 10,00  
AVHOL 30,80 180.222.563 % 10,00  
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Altın Gr. 1.303 1.303 15,55  
Cumhuriyet 8.940 9.120 25,00  
Tam 8.931 9.176 22,16  
Yarım 4.396 4.614 58,00  
Çeyrek 2.205 2.300 29,00  
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Gümüş Gr. 15,41 15,42 0,17  
B. Petrol 73,52 73,52 -0,19  
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