***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
08.11.2022 09:26
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının KAP'da yayınlanması amacı ile ilişikte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077793
BIST
09:554.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 24,71
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.356
En Düşük
4.336
09:5518,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1132
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5995
En Düşük
18,4157
09:5518,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0622
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
09:55997,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,66
|Açılış
|: 997,81
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
997,90
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,05
|12.848.617
|% 9,86
|
|COSMO
|99,90
|2.762.845
|% 7,59
|
|OTTO
|39,00
|283.569
|% 5,41
|
|VKFYO
|7,42
|983.944
|% 4,80
|
|DITAS
|22,40
|26.723
|% -39,26
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|KIMMR
|8,35
|4.302.304
|% -8,84
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 0,00
|
|SISE
|35,08
|3.126.518.236
|% 0,46
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 0,00
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,42
|2.425.699.452
|% 0,11
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 0,00
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,42
|2.425.699.452
|% 0,11
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 0,00
|
|SISE
|35,08
|3.126.518.236
|% 0,46
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5778
|18,5902
|% 0,61
|
|Euro
|18,5826
|18,5972
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2706
|21,3773
|% 0,25
|
|Frank
|18,6569
|18,7693
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9285
|4,9533
|% 0,50
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,82
|
|Altın Gr.
|997
|997
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.673
|6.758
|10,00
|
|Yarım
|3.252
|3.304
|5,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,83
|97,83
|-0,09
|