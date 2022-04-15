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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2022 18:11
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 15.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013 0 0
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu 15 04 2022 tarihli toplantısında 2021 Yasal Kayıtlarına göre kanunen ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerde bulunan 49.755.682,85 TL tutarındaki karının güncel finansal durum dikkate alınarak Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile Şirket Geçmiş Yıllar Karları olarak muhasebeleştirilmesi önerimizin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 E-Data Kar Dagıtım Tablosu 2021.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.573.902
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 66.573.715 57.600.889,38
4. Vergiler ( - ) 14.119.312 13.233.784,37
5. Net Dönem Kârı 52.374.403 44.367.105,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 846.263,07
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.618.720,15 2.618.720,15
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 49.755.682,85 41.748.384,86
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 49.755.682,85 41.748.384,86
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz 15 04 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2021 Yasal Kayıtlarına göre kanunen ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerde bulunan 49.755.682,85 TL tutarındaki karının güncel finansal durum dikkate alınarak Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile Şirket Geçmiş Yıllar Karları olarak muhasebeleştirilmesi önerimizin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021197


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