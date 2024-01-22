***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.01.2024 15:54
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.01.2024 tarihinde toplanarak Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye artırılması ve Yönetim Kurulu'nun yetki süresinin 2024-2028 olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6 maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlara başvuru yapılmasına karar vermiştir.Şirketimiz bugün (22.01.2024) itibariyle Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 E-Data Tadil Tasarısı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241957
BIST