***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 22.01.2024 tarihinde toplanarak Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye artırılması ve Yönetim Kurulu'nun yetki süresinin 2024-2028 olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6 maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlara başvuru yapılmasına karar vermiştir.Şirketimiz bugün (22.01.2024) itibariyle Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 E-Data Tadil Tasarısı .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241957BIST