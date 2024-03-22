***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapmış olduğu başvuru kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL , yönetim kurulu yetki süresi 2024-2028 olarak SPK tarafından 18.03.2024 tarihinde onaylanmış olup, onaya ilişkin belgeler 22.03.2024 tarihi itibariyle Şirketimize ulaşmıştır. SPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye" başlıklı 6 maddesi ilişikte verilmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 E -Data Esas Sozlesme Tadıl Metnı 6 Madde SPK Onaylı .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261407BIST