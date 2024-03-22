***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2024 12:59
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapmış olduğu başvuru kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL , yönetim kurulu yetki süresi 2024-2028 olarak SPK tarafından 18.03.2024 tarihinde onaylanmış olup, onaya ilişkin belgeler 22.03.2024 tarihi itibariyle Şirketimize ulaşmıştır. SPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye" başlıklı 6 maddesi ilişikte verilmektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 E -Data Esas Sozlesme Tadıl Metnı 6 Madde SPK Onaylı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261407
BIST