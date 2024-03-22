Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.03.2024 12:59
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapmış olduğu başvuru kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL , yönetim kurulu yetki süresi 2024-2028 olarak SPK tarafından 18.03.2024 tarihinde onaylanmış olup, onaya ilişkin belgeler 22.03.2024 tarihi itibariyle Şirketimize ulaşmıştır. SPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye" başlıklı 6 maddesi ilişikte verilmektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 E -Data Esas Sozlesme Tadıl Metnı 6 Madde SPK Onaylı .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261407


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:409.212
Değişim :  0,78% |  71,15
Açılış :  9.162  
Önceki Kapanış :  9.141  
En Düşük
9.152 En Yüksek
9.223
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEKAG 66,55 103.348.051 % 10,00  
AZTEK 118,80 162.760.901 % 10,00  
DESPC 63,80 33.808.044 % 10,00  
SODSN 258,25 9.098.733 % 9,99  
MEGMT 50,15 208.181.125 % 9,98  
daha fazla
14:40 Alış Satış %  
Dolar 31,9919 31,9927 % -0,10  
Euro 34,6361 34,6495 % -0,65  
Sterlin 40,8318 41,0365 % -1,19  
Frank 36,0381 36,2187 % -0,93  
Riyal 8,6522 8,6955 % -0,62  
daha fazla
14:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,55 24,57 % 0,66  
Platin 903,81 906,10 % 0,66  
Paladyum 1.007,56 1.010,27 % 0,66  
Brent Pet. 85,83 85,83 % 0,66  
Altın Ons 2.165,52 2.165,82 % 0,66  
Seans Raporu 14:40
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru