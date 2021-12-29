***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.12.2021 15:16
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 29.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06-5642 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986879
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0513,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 4,50%
|| 0,5698
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
13,2912
En Düşük
12,5412
18:0515,0336
En Yüksek
|Değişim
|: 4,49%
|| 0,6465
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
15,0626
En Düşük
14,2412
18:05747,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 12,17
|Açılış
|: 747,04
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
749,41
En Düşük
727,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8922
|13,0730
|% 3,27
|
|Euro
|14,8881
|15,0971
|% 4,93
|
|Sterlin
|17,3531
|17,4401
|% 1,92
|
|Frank
|14,0363
|14,1209
|% 1,77
|
|Riyal
|3,4289
|3,4461
|% 1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-5,77
|
|Altın Gr.
|744
|744
|9,54
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,38
|9,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,07
|