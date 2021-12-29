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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

29.12.2021 15:16
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

   Borsa İstanbul A.Ş. 29.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06-5642 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde  gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986879


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Çeyrek 1.201 1.230 81,84  
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Gümüş Gr. 9,38 9,39 0,08  
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