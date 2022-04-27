***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu15.04.2022tarih ve2022/09sayılı kararı ileSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası", "Kâr Payı Dağıtım Politikası" ve "E-Data Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" nın kabul edilmesine ve 16 05 2022 tarihinde yapılacak olan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesine ve ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024125BIST