***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 00:00
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu
15.04.2022
tarih ve
2022/09
sayılı kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası", "Kâr Payı Dağıtım Politikası" ve "E-Data Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" nın kabul edilmesine ve 16 05 2022 tarihinde yapılacak olan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesine ve ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024125
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,7986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8089
En Düşük
14,7775
18:0515,7890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0424
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7890
En Düşük
15,7303
18:05906,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 906,82
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,20
En Düşük
905,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7901
|14,7949
|% -0,03
|
|Euro
|15,7474
|15,7696
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,5443
|18,6373
|% -0,02
|
|Frank
|15,3103
|15,4025
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9314
|3,9511
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-0,23
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,19
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de