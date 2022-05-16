***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Temsil, İlzam ve Görev Taksimi HakkındaE-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu 16/05/2022tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştırŞirketimizin 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyleOsman SUNGUR ,Tahir Fatih MUTLU,Emel KOÇAK,Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyleSinan AYDIN ,RahmiHarunTAŞBAŞseçilmiştir.TTK 336.maddesi gereği 16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenler, kendi aralarındaki görev bölümünün 1 yıl süre ile aşağıdaki gibi belirlenmesine,Unvanı Adı SoyadıYönetim Kurulu Başkanı Osman SUNGURYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahir Fatih MUTLUŞirketimiz 16.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süreyle seçilen, şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman SUNGUR ve Tahir Fatih MUTLU'nun münferiden ve sınırsız olmak üzere, Şirketimizi tüm Özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde 1 yıl süreyle temsil ve ilzam etmelerine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030560BIST