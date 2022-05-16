***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 16:00
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Temsil, İlzam ve Görev Taksimi Hakkında
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu 16/05/2022tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır
Şirketimizin 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyle
Osman SUNGUR ,
Tahir Fatih MUTLU,
Emel KOÇAK,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyle
Sinan AYDIN ,
Rahmi
Harun
TAŞBAŞ
seçilmiştir.
TTK 336.maddesi gereği 16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenler, kendi aralarındaki görev bölümünün 1 yıl süre ile aşağıdaki gibi belirlenmesine,
Unvanı Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı Osman SUNGUR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahir Fatih MUTLU
Şirketimiz 16.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süreyle seçilen, şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman SUNGUR ve Tahir Fatih MUTLU'nun münferiden ve sınırsız olmak üzere, Şirketimizi tüm Özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde 1 yıl süreyle temsil ve ilzam etmelerine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030560
BIST