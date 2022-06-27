***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 15:24
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BDDK'nın 24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039416
BIST
15:162.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -22,93
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1616,5178
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -0,3666
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1617,4596
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,3676
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:16974,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -17,72
|Açılış
|: 974,38
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:16
|RYSAS
|8,47
|10.192.014
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.194.053
|% 10,00
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.990
|% 9,96
|
|MAKIM
|17,11
|37.652.880
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.592
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|KGYO
|8,19
|23.672.830
|% -4,66
|
|DOAS
|81,10
|55.537.020
|% -4,64
|
|ISKPL
|4,83
|54.718.516
|% -4,17
|
|THYAO
|49,76
|3.244.075.151
|% -0,98
|
|SISE
|21,88
|1.476.194.654
|% 0,55
|
|EREGL
|27,96
|1.116.945.084
|% 0,36
|
|ASELS
|23,84
|806.490.663
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,55
|725.189.001
|% -2,51
|
|ODAS
|3,17
|363.724.991
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|486.910.787
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|725.189.001
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|195.953.182
|% -1,54
|
|SISE
|21,88
|1.476.194.654
|% 0,55
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4996
|16,5178
|% -2,17
|
|Euro
|17,4341
|17,4596
|% -2,06
|
|Sterlin
|20,2286
|20,3301
|% -2,06
|
|Frank
|17,1692
|17,2726
|% -2,16
|
|Riyal
|4,3938
|4,4158
|% -2,06
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|3,21
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-19,23
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.489
|6.607
|-255,00
|
|Yarım
|3.186
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.615
|-63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,82
|
Seans Raporu
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