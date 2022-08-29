***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılı ve 2022 yılının ilk sekiz ayında hiç satış gerçekleştirmediğimiz, distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz ThinPrint firması ile olan sözleşmemizi Şirketimizin operasyonel yükünü azaltmak ve satışlarımızda daha yüksek ciroları yakalayabileceğimiz yeni markalara odaklanabilmek amacıyla 31.12.2022 tarihinde sonlandırma kararı almış bulunmaktayız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058776BIST