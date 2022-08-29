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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.08.2022 09:26
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   2021 yılı ve 2022 yılının ilk sekiz ayında hiç satış gerçekleştirmediğimiz, distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz ThinPrint firması ile olan sözleşmemizi Şirketimizin operasyonel yükünü azaltmak ve satışlarımızda daha yüksek ciroları yakalayabileceğimiz yeni markalara odaklanabilmek amacıyla 31.12.2022 tarihinde sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058776


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 47,12 7.727.975 % 0,00  
ADEL 30,50 11.871.960 % 0,00  
ADESE 1,09 269.763.844 % 0,00  
AGESA 23,68 17.005.548 % 0,00  
AFYON 4,45 54.446.637 % 0,00  
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Dolar 18,1833 18,1897 % 0,14  
Euro 18,0830 18,0860 % -0,06  
Sterlin 21,1426 21,2486 % -0,56  
Frank 18,6661 18,7786 % -0,31  
Riyal 4,8270 4,8512 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -14,44  
Altın Gr. 1.007 1.008 -8,33  
Cumhuriyet 6.783 6.885 -9,00  
Tam 6.761 6.819 -112,00  
Yarım 3.294 3.334 -55,00  
Çeyrek 1.652 1.666 -28,00  
Gümüş.Ons 18,58 18,62 -0,30  
Gümüş Gr. 10,85 10,87 -0,19  
B. Petrol 100 100 0,49  
Seans Raporu 18:05
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