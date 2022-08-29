***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 09:26
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılı ve 2022 yılının ilk sekiz ayında hiç satış gerçekleştirmediğimiz, distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz ThinPrint firması ile olan sözleşmemizi Şirketimizin operasyonel yükünü azaltmak ve satışlarımızda daha yüksek ciroları yakalayabileceğimiz yeni markalara odaklanabilmek amacıyla 31.12.2022 tarihinde sonlandırma kararı almış bulunmaktayız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058776
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
0
En Düşük
0
18:0518,1907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
18:0518,0833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0140
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
18:051.007,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,12
|Açılış
|: 1.007,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,12
|7.727.975
|% 0,00
|
|ADEL
|30,50
|11.871.960
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|269.763.844
|% 0,00
|
|AGESA
|23,68
|17.005.548
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|54.446.637
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,12
|7.727.975
|% 0,00
|
|ADEL
|30,50
|11.871.960
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|269.763.844
|% 0,00
|
|AGESA
|23,68
|17.005.548
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|54.446.637
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% 0,00
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1833
|18,1897
|% 0,14
|
|Euro
|18,0830
|18,0860
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,1426
|21,2486
|% -0,56
|
|Frank
|18,6661
|18,7786
|% -0,31
|
|Riyal
|4,8270
|4,8512
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-14,44
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|-8,33
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.761
|6.819
|-112,00
|
|Yarım
|3.294
|3.334
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,62
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|-0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL