***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 10:52
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi faaliyet sonuçları ile ilgili değerlendirmeleri içeren basın bültenini kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061339
BIST
10:593.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 63,05
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:5918,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2459
En Düşük
18,2142
10:5918,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:591.007,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.007,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BURCE
|38,96
|14.612.895
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|60.587.413
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,98
|59.963.317
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,32
|14.160.983
|% 9,42
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|ATAGY
|5,00
|869.237
|% -5,30
|
|DMSAS
|8,08
|5.826.047
|% -3,58
|
|SKBNK
|4,62
|28.569.141
|% -3,14
|
|HEDEF
|10,56
|21.415.923
|% -3,12
|
|EKGYO
|5,08
|1.647.533.790
|% 4,10
|
|THYAO
|75,60
|1.479.083.160
|% 1,20
|
|EREGL
|31,88
|1.073.846.970
|% 3,71
|
|YKBNK
|7,90
|1.066.397.401
|% 0,77
|
|KRDMD
|13,49
|1.013.606.388
|% 3,06
|
|EKGYO
|5,08
|1.647.533.790
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,90
|1.066.397.401
|% 0,77
|
|KRDMD
|13,49
|1.013.606.388
|% 3,06
|
|AKBNK
|15,57
|1.010.948.479
|% -0,76
|
|HALKB
|11,57
|682.213.702
|% 1,67
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2314
|18,2450
|% 0,16
|
|Euro
|18,2449
|18,2547
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,8856
|20,9904
|% -0,38
|
|Frank
|18,6033
|18,7153
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8386
|4,8628
|% 0,06
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-0,65
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.876
|-19,00
|
|Yarım
|3.316
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,21
|88,21
|0,21
|