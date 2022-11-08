***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ,30.09.2022 tarihi itibariyle 361.340.476 TL olan toplam hasılatımız içerisinde 3.420.974 TL'lık (%0,946) paya sahip olan, distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Delinea firması ile olan sözleşmemizi Şirketimizin operasyonel yükünü azaltmak ve satışlarımızda daha yüksek ciroları yakalayabileceğimiz yeni markalara odaklanabilmek amacıyla 30.11.2022 tarihi itibariyle sonlandıracaktır..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077790BIST