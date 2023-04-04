***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16 05 202Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun, 04.04.2023 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Osman SUNGUR'un , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun seçilmelerine, Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süreyle seçilen, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman SUNGUR ve Tahir Fatih MUTLU'nun münferiden ve sınırsız olmak üzere, Şirketimizi tüm Özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde 1 yıl süreyle temsil ve ilzam etmelerine,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131434BIST