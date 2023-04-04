***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2023 12:04
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16 05 202
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun, 04.04.2023 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Osman SUNGUR'un , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun seçilmelerine, Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süreyle seçilen, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman SUNGUR ve Tahir Fatih MUTLU'nun münferiden ve sınırsız olmak üzere, Şirketimizi tüm Özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde 1 yıl süreyle temsil ve ilzam etmelerine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131434
BIST
13:134.897
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BIST En Aktif Hisseler13:13
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
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|MAKIM
|18,96
|19.332.668
|% 4,00
|
|KCAER
|17,83
|84.358.550
|% 3,30
|
|SUWEN
|57,55
|23.150.843
|% 2,77
|
|MNDTR
|15,55
|11.728.665
|% 2,57
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|SDTTR
|121,00
|721.956.698
|% -5,62
|
|GOKNR
|17,77
|217.856.828
|% -5,07
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|BVSAN
|61,30
|257.141.265
|% -2,93
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,94
|1.280.051.418
|% -2,68
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|SDTTR
|121,00
|721.956.698
|% -5,62
|
|BVSAN
|61,30
|257.141.265
|% -2,93
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|ASTOR
|47,94
|1.280.051.418
|% -2,68
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|GOKNR
|17,77
|217.856.828
|% -5,07
|
|EUREN
|10,40
|65.496.682
|% -0,38
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|13:13
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,2253
|19,2326
|% 0,26
|
|Euro
|21,0283
|21,0402
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9523
|24,0724
|% 0,80
|
|Frank
|20,9857
|21,1122
|% 0,19
|
|Riyal
|5,1118
|5,1374
|% 0,19
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|13:13
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-2,95
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|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|1,18
|
|Cumhuriyet
|8.321
|8.447
|67,00
|
|Tam
|8.341
|8.426
|25,00
|
|Yarım
|4.089
|4.123
|12,00
|
|Çeyrek
|2.045
|2.061
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|0,09
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|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,54
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