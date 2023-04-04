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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2023 12:04
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16 05 202
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 04.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun, 04.04.2023 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Osman SUNGUR'un , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına  Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun seçilmelerine,  Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süreyle seçilen, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden     Osman SUNGUR ve   Tahir Fatih MUTLU'nun münferiden ve sınırsız  olmak üzere, Şirketimizi tüm Özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde 1 yıl süreyle temsil ve ilzam etmelerine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131434


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