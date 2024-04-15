***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.02.2024 tarihinde kar dağıtımına ilişkin olarak yapmış olduğumuz KAP açıklamasından sonra yatırımcılardan gelen yoğun sorular üzerine1. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmemiş finansal tablolara göre "Dönem Vergi Gideri" öncesi 268.863.059 TL dönem karı oluştuğunu 31.063.997 TL tutarındaki "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 237.799.062 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunu,2. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre ise "Dönem Vergi Gideri" öncesi 88.754.277 TL dönem karı oluştuğunu 23.465.439 TL tutarındaki "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 65.288.838 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunu,3. Şirketimizin Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" öncesi 183.589.141,07 TL dönem karı oluştuğunu, 35.001.238,57 TL tutarındaki "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 148.587.902,5 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunu,açıklama gereği hasıl olmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272178BIST