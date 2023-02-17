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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17.02.2023 10:23
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Aracı kurumun satış sonuçlarını iki parça halinde yollaması nedeniyle satış tutarı eksik girilmiştir.Bu nedenle düzeltme yapılmıştır.

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 25.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 16.02.2023 141.569 0,004 21,19 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 20,36-21,78 TL (ağırlıklı ortalama 21,19 TL) aralığından toplam 141.569.- TL nominal değerli EDATA hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0.004 olmuştur. Bu kapsamda geri alımlar oldukça ilgili tablomuza eklenerek geri alım bilgileri güncellenecektir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114712


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