***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Aracı kurumun satış sonuçlarını iki parça halinde yollaması nedeniyle satış tutarı eksik girilmiştir.Bu nedenle düzeltme yapılmıştır.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 25.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, EDATA, TREEDTA00021 16.02.2023 141.569 0,004 21,19 -Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 20,36-21,78 TL (ağırlıklı ortalama 21,19 TL) aralığından toplam 141.569.- TL nominal değerli EDATA hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0.004 olmuştur. Bu kapsamda geri alımlar oldukça ilgili tablomuza eklenerek geri alım bilgileri güncellenecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114712BIST