***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Geri alınan payların sermayeye oranlarını hesaplamaGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 25.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, EDATA, TREEDTA00021 16.02.2023 141.569 0,315 21,19 -B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 21.02.2023 31.123 0,069 21,366 -B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 24.02.2023 44.375 0,099 21,439 -B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 03.03.2023 37.600 0,084 19,976B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 15.03.2023 27.100 0,06 22,237 -B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 23.03.2023 32.523 0,072 20,271 -B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 03.04.2023 23.500 0,052 19,566B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 25.04.2023 51.200 0,114 20,416Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 25.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 20,66-20,10 TL (ağırlıklı ortalama 20,4162 TL) aralığından toplam 51,200.- TL nominal değerli EDATA hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 25.04.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 388,990.- TL olup, bu payların sermayeye oranı 0,008644'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140959BIST