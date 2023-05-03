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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.05.2023 18:26
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 25.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 16.02.2023 141.569 0,315 21,19 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 21.02.2023 31.123 0,069 21,366 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 24.02.2023 44.375 0,099 21,439 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 03.03.2023 37.600 0,084 19,976
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 15.03.2023 27.100 0,06 22,237 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 23.03.2023 32.523 0,072 20,271 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 03.04.2023 23.500 0,052 19,566
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 25.04.2023 51.200 0,114 20,416
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 27.04.2023 39.300 0,087 20,097
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 03.05.2023 36.366 0,08 17,643

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 03.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 17.32-17.99 TL (ağırlıklı ortalama 17.6437 TL) aralığından toplam 36.366.- TL nominal değerli EDATA hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 03.05.023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 464.656- TL olup, bu payların sermayeye oranı 0,010326'ya ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146475


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