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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

22.05.2023 18:34
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 25.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 16.02.2023 141.569 0,315 21,19 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 21.02.2023 31.123 0,069 21,366 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 24.02.2023 44.375 0,099 21,439 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 03.03.2023 37.600 0,084 19,976
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 15.03.2023 27.100 0,06 22,237 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 23.03.2023 32.523 0,072 20,271 -
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 03.04.2023 23.500 0,052 19,566
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 25.04.2023 51.200 0,114 20,416
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 27.04.2023 39.300 0,087 20,097
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 03.05.2023 36.366 0,08 17,643
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 08.05.2023 18.954 0,042 17,8569

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle ani olarak hızla düşmesi ve mevcut seviyesinin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, hem pay sahiplerinin haklarını korumak ve hem de sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak a)Pay geri alım programının azami 6 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 25.000.000 TL olarak, alınacak azami hisse adedinin ise 4.500.000'u geçmeyecek şekilde belirlenmesine,c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,d)Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekliözel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, " karar verilmişti.
Söz konusu karar ve belirlenen 25.000.000 TL'lik limit kapsamında bugüne kadar toplam 10.919.148,22 TL tutarında 483.610 lotluk geri alım yapılmıştır.
Yönetim Kurulumuzun 22.05.2023 tarihli (bugünkü) toplantısında kredi ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak, 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 14.080.851,78 TL'lik kısmının iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152865


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