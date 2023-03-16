***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2023 15:27
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırmı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013 9.600.000 19.200.000,000 200,00000 B Grubu B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 Hamiline
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 35.400.000 70.800.000,000 200,00000 B Grubu B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 45.000.000 90.000.000,000 200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 38.823.297
Yedek Akçeler (TL) 6.248.016
Geçmiş Yıl Karları (TL) 44.928.687
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında Şirketimizin 100.000.000.- TL kayıtlı sermeye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin Hisse Senedi İhraç Primlerinden 38.823.297.- TL, Geçmiş Yıl Karlarından 44.928.678.-TL, Olağanüstü Yedeklerden 6.248.016-TL olmak üzere toplam 90.000.000.- TL artırılarak 45.000.000.- TL'dan 135.000.000.- TL'ye çıkartılması hususunda ,bedelsiz sermaye artırımı ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 16.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme ESKİ METİN 14 03 2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125539
BIST