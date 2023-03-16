***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırmı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013 9.600.000 19.200.000,000 200,00000 B Grubu B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 HamilineB Grubu, EDATA, TREEDTA00021 35.400.000 70.800.000,000 200,00000 B Grubu B Grubu, EDATA, TREEDTA00021 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 45.000.000 90.000.000,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 38.823.297Yedek Akçeler (TL) 6.248.016Geçmiş Yıl Karları (TL) 44.928.687Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında Şirketimizin 100.000.000.- TL kayıtlı sermeye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin Hisse Senedi İhraç Primlerinden 38.823.297.- TL, Geçmiş Yıl Karlarından 44.928.678.-TL, Olağanüstü Yedeklerden 6.248.016-TL olmak üzere toplam 90.000.000.- TL artırılarak 45.000.000.- TL'dan 135.000.000.- TL'ye çıkartılması hususunda ,bedelsiz sermaye artırımı ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 16.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme ESKİ METİN 14 03 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125539BIST