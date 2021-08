***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Cevizlidere Mah.Cevizlidere Cad.No:58/B Balgat Çankaya/ANKARAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İstanbul Şubemiz: İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:8 Öneren İş Merkezi, Ataşehir / İSTANBULİnternet Adresi www.e-data.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@e-data.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksCevizlidere Mah.Cevizlidere Cad.No:58/B Balgat Çankaya/ ANKARA 0850 577 90 90 +90 312 473 50 30Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 2008 yılında Ankara'da kurulmuş olan Şirket'in fiili faaliyet konusu, distribütörlüğünü yaptığı ağ ürünleri, baskı çözümleri, siber güvenlik ürünleri, sunucu-depolama ürünleri, veri merkezi altyapı ürünleri ile diğer donanım ve yazılımların yer aldığı tüm ürünlerde lojistik ve finansal çözümlerin yanı sıra satış öncesi ve sonrası teknik eğitim, pazarlama ve iletişim gibi çeşitli alanlarda müşterilerine (İş ortağı) sürdürülebilir çözümler üretmektir.Şirket, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 15 in üzerinde üretici firmanın Türkiye genelinde distribütörlüğünü yapmaktadır. Şirketin distribütörlüğünü ve satışını yaptığı ürünler, Alcatel-Lucent, Apricorn ,Blancco, Cososys, Exabeam, FireEye, Inspur, Ivanti,Kaspersky, Lexmark, Malwarebytes, Netwrix, Sonicwall, Sonlogger, Tenable, Thinprint, Thycotic Vertiv ve Winrar marka ürünlerdir. Bu ürünler, Baskı Sistemleri (yazıcılar, yazıcı tüketim malzemeleri, güvenli baskı için kart okuyucu ve yazılımlar), Siber Güvenlik Ürünleri, Veri Merkezi Altyapı Ürünleri, Sunucu ve Depolama Ürünleri, Ağ Ürünleri, Diğer Donamım ve Yazılım Ürünlerinden oluşmaktadır.Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler Aşağıda Yer Alamaktadır.Ünvan: Denge Ankara Bağimsiz Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi, Ankara Şubesi)Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesine İlişkin Genel Kurul Kararı: 01.04.2021 tarihli genel kurul toplantısında gündemin 13. Maddesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca teklif edilen DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların Bağımsız Denetimini yapmak üzere Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Bağımsız Denetim Resmi Sicil No: 106 969Mersis Numarası: 0291001161900011Dönem Başlangıç Tarihi: 01.01.2021Dönem Bitiş Tarihi: 31.12.2021Adres: Çukurambar, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451. Sok. Hayal Apt. No:4 D:1-4, 06520 Çankaya/AnkaraWeb: www.mazars.com.trŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 9600000 TRY 21,33 Oyda İmtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 35400000 TRY 78,67 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOSMAN SUNGUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.11.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı-Müdür Hayır 46.22 A-B Bağımsız Üye Değil HayırTAHİR FATİH MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 09.11.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim kurulu Üyesi-Müdür Hayır 24.89 A-B Bağımsız Üye Değil HayırBURAK HOROZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Grup Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil HayırİLKER SALTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Grup Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil HayırTUNCAY IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Pazarlama Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN SUNGUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu BaşkanıTAHİR FATİH MUTLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi / Genel MüdürTUNCAY IŞIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici PAZARLAMA MÜDÜRÜİLKER SALTOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici Grup YöneticisiBURAK HOROZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici Grup Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956109BIST