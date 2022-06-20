***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 2008 yılında Ankara'da kurulmuş olan Şirket'in fiili faaliyet konusu, distribütörlüğünü yaptığı ağ ürünleri, baskı çözümleri, siber güvenlik ürünleri, sunucu-depolama ürünleri, veri merkezi altyapı ürünleri ile diğer donanım ve yazılımların yer aldığı tüm ürünlerde lojistik ve finansal çözümlerin yanı sıra satış öncesi ve sonrası teknik eğitim, pazarlama ve iletişim gibi çeşitli alanlarda müşterilerine (İş ortağı) sürdürülebilir çözümler üretmektir.Şirket, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 15 in üzerinde üretici firmanın Türkiye genelinde distribütörlüğünü yapmaktadır. Şirketin distribütörlüğünü ve satışını yaptığı ürünler, Alcatel-Lucent, Apricorn ,Blancco, Cososys, Exabeam, FireEye, Inspur, Ivanti,Kaspersky, Lexmark, Malwarebytes, Netwrix, Sonicwall, Sonlogger, Tenable, Thinprint, Thycotic Vertiv ve Winrar marka ürünlerdir. Bu ürünler, Baskı Sistemleri (yazıcılar, yazıcı tüketim malzemeleri, güvenli baskı için kart okuyucu ve yazılımlar), Siber Güvenlik Ürünleri, Veri Merkezi Altyapı Ürünleri, Sunucu ve Depolama Ürünleri, Ağ Ürünleri, Diğer Donamım ve Yazılım Ürünlerinden oluşmaktadır.Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler Aşağıda Yer Alamaktadır.Ünvan: Denge Ankara Bağimsiz Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi, Ankara Şubesi)Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesine İlişkin Genel Kurul Kararı:16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında gündemin 13. Maddesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca teklif edilen DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların Bağımsız Denetimini yapmak üzere Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Bağımsız Denetim Resmi Sicil No: 106 969Mersis Numarası: 0291001161900011Dönem Başlangıç Tarihi: 01.01.2022Dönem Bitiş Tarihi: 31.12.2022Adres: Çukurambar, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451. Sok. Hayal Apt. No:4 D:1-4, 06520 Çankaya/AnkaraWeb: www.mazars.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOSMAN SUNGUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.11.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı-Müdür Hayır 46.22 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiTAHİR FATİH MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 09.11.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim kurulu Üyesi-Müdür Hayır 24.89 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -EMEL KOÇAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.05.2022 İcrada Görevli Değil Yatrırmcı İlişkileri Sorumlusu - Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim KomitesiSİNAN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 16.05.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye file:///C:/Users/Emel/Downloads/E-DATA%20GK%20%20B_LGEND_RME%20NOTU%202%20(5).pdf Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Kurumsal Yönetim KomitesiDenetimden Sorumlu KomiteRAHMİ HARUN TAŞBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 16.05.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye file:///C:/Users/Emel/Downloads/E-DATA%20GK%20%20B_LGEND_RME%20NOTU%202%20(6).pdf Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim KomitesiRiskin Erken Saptanması KomitesiDenetimden Sorumlu Komitehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038248BIST