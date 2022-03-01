***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2022Karar Sayısı2022-01Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıE-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.2021-04.Dönem Finansal Raporlara İlişikin Sorumluluk Beyanı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005991BIST