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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.08.2021 17:07



***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Wallarm Inc
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
YENİ BİR DİSTRİBÜTÖRLÜK VE ÜRÜN OLDUĞU İÇİN FAALİYETLERE ETKSİ ÖNGÖRÜLEMEMEKTEDİR.
Açıklamalar

Şirketimiz bulut tabanlı uygulama güvenliği ürünleri üreticisi "Wallarm Inc."ın 02.07.2021 tarihi itibariyle distribütörü olmuştur. Sözleşme Wallarm'ın Türkiye'ye distribütör atama yetkisi verdiği Ana Distribütör "Grit Partners KFT" firması ile imzalanmıştır.Şirketimiz Wallarm ürünlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954178


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