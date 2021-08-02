***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıWallarm IncVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYENİ BİR DİSTRİBÜTÖRLÜK VE ÜRÜN OLDUĞU İÇİN FAALİYETLERE ETKSİ ÖNGÖRÜLEMEMEKTEDİR.AçıklamalarŞirketimiz bulut tabanlı uygulama güvenliği ürünleri üreticisi "Wallarm Inc."ın 02.07.2021 tarihi itibariyle distribütörü olmuştur. Sözleşme Wallarm'ın Türkiye'ye distribütör atama yetkisi verdiği Ana Distribütör "Grit Partners KFT" firması ile imzalanmıştır.Şirketimiz Wallarm ürünlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954178BIST