***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.08.2021 17:07
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Wallarm Inc
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
YENİ BİR DİSTRİBÜTÖRLÜK VE ÜRÜN OLDUĞU İÇİN FAALİYETLERE ETKSİ ÖNGÖRÜLEMEMEKTEDİR.
Açıklamalar
Şirketimiz bulut tabanlı uygulama güvenliği ürünleri üreticisi "Wallarm Inc."ın 02.07.2021 tarihi itibariyle distribütörü olmuştur. Sözleşme Wallarm'ın Türkiye'ye distribütör atama yetkisi verdiği Ana Distribütör "Grit Partners KFT" firması ile imzalanmıştır.Şirketimiz Wallarm ürünlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954178
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
18:058,3520
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0861
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
18:059,9374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0991
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
18:05487,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,83
|Açılış
|: 487,41
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,30
|75.086.893
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.502.705
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|499.937
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|25.723.673
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.580.390
|% 9,95
|
|KARYE
|9,81
|120.594.914
|% -10,00
|
|MMCAS
|6,39
|346.690
|% -10,00
|
|METUR
|6,14
|138.732.240
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|EMKEL
|2,46
|97.554.771
|% -9,23
|
|GARAN
|8,55
|972.153.127
|% 0,35
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|ASELS
|16,04
|801.451.071
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 1,26
|
|THYAO
|12,87
|586.452.991
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,81
|387.782.742
|% -0,55
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|ODAS
|1,31
|245.062.968
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,34
|234.018.413
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3471
|8,3520
|% -1,02
|
|Euro
|9,9073
|9,9374
|% -0,99
|
|Sterlin
|11,5738
|11,6319
|% -1,04
|
|Frank
|9,2015
|9,2569
|% -0,83
|
|Riyal
|2,2204
|2,2315
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,98
|72,98
|-2,43
|