***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.12.2021 18:36
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SEALPATH TECHNOLOGIES, S.L.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Şirketimiz Sealpath Technologıes, S.L. firmasının ürettiği veri şifreleme, koruma ve kontrol etme konusundaki Sealpath markalı ürününün Türkiye'deki tek distribütörüdür.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Türkiye pazarına yeni girdiği ve yeni bir ürün distribütörlüğü olduğu için faaliyetlere etkisi öngörülememektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz, İspanya menşeili üretici firma Sealpath Technologıes S.L. ile veri şifreleme, koruma ve kontrol etme ürünü olan Sealpath 'in distribütörlüğü için 02.12.2021 tarihi itibariyle distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Şirketimiz Sealpath markalı ürünün Türkiye' deki tek distribütörüdür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980735
BIST