***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSEALPATH TECHNOLOGIES, S.L.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih08/12/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıŞirketimiz Sealpath Technologıes, S.L. firmasının ürettiği veri şifreleme, koruma ve kontrol etme konusundaki Sealpath markalı ürününün Türkiye'deki tek distribütörüdür.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiTürkiye pazarına yeni girdiği ve yeni bir ürün distribütörlüğü olduğu için faaliyetlere etkisi öngörülememektedir.AçıklamalarŞirketimiz, İspanya menşeili üretici firma Sealpath Technologıes S.L. ile veri şifreleme, koruma ve kontrol etme ürünü olan Sealpath 'in distribütörlüğü için 02.12.2021 tarihi itibariyle distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Şirketimiz Sealpath markalı ürünün Türkiye' deki tek distribütörüdür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980735BIST