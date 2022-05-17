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***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

17.05.2022 16:18
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Chengu Maipu International Infotech Co.Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
E-Data ..A.Ş Chengu Maipu International Infotech Co.Ltd'in Türkiyedeki tek distribütörüdür.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni bir ürün distribütörlüğü olduğu için faaliyetlere etkisi net olarak öngörülememekle birlikte olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz,  1993 yılında kurulmuş araştırma geliştirme odaklı olarak 5 ana alanda ürünler  üretmekte olan Chengu Maipu International Infotech Co.Ltd (Maipu)  ile  17.05.2022 tarihi itibariyle distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Çin'deki ana ağ çözümleri üreticilerinden biri olan Maipu, ağ yönlendiriciler, ağ anahtarları, kablosuz iletişim çözümleri, tümleşik iletişim çözümleri ve yazılım tabanlı ağ çözümleri sunmaktadır. 1500'den fazla patent başvurusu bulunan Maipu, Çin'in yüksek teknoloji bölgelerinden Chengdu'da 20.000 metrekarelik bir alana üretim yapmaktadır. Yıllık 2 milyon adet üretim kapasitesine sahiptir. ISO 9001, ISO14001, ISO27001, ISO45001 gibi sertifikalara sahip olan Maipu'nun   ürünleri 60'dan fazla ülkede banka, telekom, sigorta, kamu , enerji, imalat gibi pek çok farklı sektördeki müşteriler tarafından kullanılmaktadır.
Şirketimiz    Chengu Maipu International Infotech Co.Ltd'in Türkiyedeki tek distribütörüdür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030878


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