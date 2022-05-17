***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıChengu Maipu International Infotech Co.LtdVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih17/05/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıE-Data ..A.Ş Chengu Maipu International Infotech Co.Ltd'in Türkiyedeki tek distribütörüdür.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYeni bir ürün distribütörlüğü olduğu için faaliyetlere etkisi net olarak öngörülememekle birlikte olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.AçıklamalarŞirketimiz, 1993 yılında kurulmuş araştırma geliştirme odaklı olarak 5 ana alanda ürünler üretmekte olan Chengu Maipu International Infotech Co.Ltd (Maipu) ile 17.05.2022 tarihi itibariyle distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Çin'deki ana ağ çözümleri üreticilerinden biri olan Maipu, ağ yönlendiriciler, ağ anahtarları, kablosuz iletişim çözümleri, tümleşik iletişim çözümleri ve yazılım tabanlı ağ çözümleri sunmaktadır. 1500'den fazla patent başvurusu bulunan Maipu, Çin'in yüksek teknoloji bölgelerinden Chengdu'da 20.000 metrekarelik bir alana üretim yapmaktadır. Yıllık 2 milyon adet üretim kapasitesine sahiptir. ISO 9001, ISO14001, ISO27001, ISO45001 gibi sertifikalara sahip olan Maipu'nun ürünleri 60'dan fazla ülkede banka, telekom, sigorta, kamu , enerji, imalat gibi pek çok farklı sektördeki müşteriler tarafından kullanılmaktadır.Şirketimiz Chengu Maipu International Infotech Co.Ltd'in Türkiyedeki tek distribütörüdür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030878BIST