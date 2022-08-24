***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMusarubra Ireland LimitedVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih24/08/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYeni bir ürün distribütörlüğü olduğu için faaliyetlere etkisi net olarak öngörülememekle birlikte olumlu etkisi olacağı düşünülmektedirAçıklamalarŞirketimiz "Musarubra Ireland Limited" firmasıyla distribütörlük anlaşması imzalamış olup, bu sözleşme ile beraber "Musarubra Ireland Limited" bünyesindeki Trellix markası altında yer alan global siber güvenlik markalarından ‘McAfee Enterprise' ürünlerini de pazarlayabilecek ve dağıtabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057914BIST