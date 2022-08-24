***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.08.2022 09:51
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Musarubra Ireland Limited
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni bir ürün distribütörlüğü olduğu için faaliyetlere etkisi net olarak öngörülememekle birlikte olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir
Açıklamalar
Şirketimiz "Musarubra Ireland Limited" firmasıyla distribütörlük anlaşması imzalamış olup, bu sözleşme ile beraber "Musarubra Ireland Limited" bünyesindeki Trellix markası altında yer alan global siber güvenlik markalarından ‘McAfee Enterprise' ürünlerini de pazarlayabilecek ve dağıtabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057914
BIST
11:193.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 57,49
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.120
En Düşük
3.075
11:1918,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,2120
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:1918,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:191.029,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.029,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,30
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:17
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.677.507
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.249.084
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|34.151.768
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,92
|226.888.662
|% -6,92
|
|THYAO
|70,80
|3.116.340.812
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,74
|2.342.086.707
|% 2,79
|
|YKBNK
|6,23
|1.124.676.791
|% 3,15
|
|GARAN
|24,92
|916.347.244
|% 6,40
|
|EKGYO
|3,85
|902.465.096
|% 1,32
|
|ISCTR
|7,74
|2.342.086.707
|% 2,79
|
|EKGYO
|3,85
|902.465.096
|% 1,32
|
|YKBNK
|6,23
|1.124.676.791
|% 3,15
|
|HALKB
|6,37
|654.069.516
|% 7,97
|
|ALBRK
|2,47
|254.564.483
|% 5,11
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1621
|18,1660
|% 0,13
|
|Euro
|18,1779
|18,1860
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4369
|21,5444
|% 0,51
|
|Frank
|18,8099
|18,9232
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8186
|4,8428
|% 0,14
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|11,08
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,38
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.898
|6.952
|37,00
|
|Yarım
|3.361
|3.399
|18,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,88
|
Seans Raporu
11:17
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11:32XU100
Endeks 3, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 91 üstünde . İşlem hacmi 19, 733.00 milyon TL de
-
11:32VAKBN
Yüzde 9.80 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 138, 437 adet işlem
-
11:31ISGSY
Yüzde 7.50 oranında artışla 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 317, 860 adet işlem
-
11:29KAREL
Yüzde 7.59 oranında artışla 14.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 335, 849 adet işlem
-
11:28HALKB
Yüzde 7.97 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 438, 843 adet işlem