***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıManas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/11/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYeni iş ilişkisinin faaliyetlere olumlu etkisi olacağı düşünülmektedirAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu 28.11.2022 tarihinde İkom Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ile 25.11.2022 tarihinde imzalamış olduğu "LİSANS ,ÜRETİM İZNİ VE SATIM SÖZLEŞMESİ" çerçevesinde Şirketimizin talep edeceği zamanlarda ve miktarda Şirketimizin üretme ve ürettirme iznine sahip olduğu "İkom sMOD-M" isimli cihazın çeşitli versiyonlarının Şirketimiz tarafından sunulacak olan "Teknik Şartname"ye uygun olarak Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmesine ilişkin olarak hazırlanan sözleşmenin kabul edilerek imzalanmasına karar vermiştir. Söz konusu karar çerçevesinde Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Şirketimiz arasında 28.11.2022 tarihinde "CİHAZ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ" imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082416BIST