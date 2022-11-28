***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.11.2022 08:23
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni iş ilişkisinin faaliyetlere olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu 28.11.2022 tarihinde İkom Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ile 25.11.2022 tarihinde imzalamış olduğu "LİSANS ,ÜRETİM İZNİ VE SATIM SÖZLEŞMESİ" çerçevesinde Şirketimizin talep edeceği zamanlarda ve miktarda Şirketimizin üretme ve ürettirme iznine sahip olduğu "İkom sMOD-M" isimli cihazın çeşitli versiyonlarının Şirketimiz tarafından sunulacak olan "Teknik Şartname"ye uygun olarak Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmesine ilişkin olarak hazırlanan sözleşmenin kabul edilerek imzalanmasına karar vermiştir. Söz konusu karar çerçevesinde Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Şirketimiz arasında 28.11.2022 tarihinde "CİHAZ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ" imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082416
BIST
17:114.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 76,73
|Açılış
|: 4.906
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En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:09
|CEOEM
|16,50
|123.701.106
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.051.728
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.218.066
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|407.103.910
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,00
|266.050.156
|% -9,05
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|MZHLD
|15,50
|55.704.758
|% -8,72
|
|IHAAS
|87,40
|67.183.933
|% -8,15
|
|MIATK
|130,40
|147.666.520
|% -7,12
|
|THYAO
|115,90
|8.715.995.295
|% 1,85
|
|PETKM
|18,21
|4.636.113.376
|% 4,96
|
|EREGL
|42,18
|4.284.816.076
|% 0,72
|
|ASELS
|48,82
|4.092.066.810
|% 1,29
|
|ISCTR
|10,48
|3.846.245.443
|% 2,24
|
|EKGYO
|6,98
|3.334.671.254
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,80
|1.314.245.994
|% 5,66
|
|ISCTR
|10,48
|3.846.245.443
|% 2,24
|
|YKBNK
|11,95
|3.672.066.907
|% 4,37
|
|VAKBN
|10,17
|2.732.667.774
|% 6,38
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6113
|18,6214
|% -0,07
|
|Euro
|19,4291
|19,4388
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,3738
|22,4860
|% -0,44
|
|Frank
|19,6469
|19,7653
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% -0,11
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-5,73
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.001
|7.066
|-43,00
|
|Yarım
|3.395
|3.454
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-2,18
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