***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.05.2022 16:17
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu, 16 05 2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, komite çalışma esaslarının Ek'de yer aldığı haliyle kabul edilmesine ve KAP da gerekli duyuruların yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
a-) Kurumsal Yönetim Komitesi
Sinan AYDIN (Başkan)
Rahmi Harun TAŞBAŞ (Üye)
Emel KOÇAK (Üye)
b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi
Rahmi Harun TAŞBAŞ (Başkan)
Sinan AYDIN (Üye)
Osman SUNGUR (Üye)
c-) Denetimden Sorumlu Komite
Sinan AYDIN (Başkan)
Rahmi Harun TAŞBAŞ (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030567
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
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2.417
En Düşük
2.380
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|Önceki Kapanış
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934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8330
|15,8445
|% 1,95
|
|Euro
|16,7101
|16,7474
|% 3,12
|
|Sterlin
|19,7140
|19,8128
|% 3,30
|
|Frank
|15,8975
|15,9932
|% 2,95
|
|Riyal
|4,2103
|4,2314
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-2,58
|
|Altın Gr.
|927
|927
|16,47
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,28
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,37
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