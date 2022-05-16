***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu, 16 05 2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, komite çalışma esaslarının Ek'de yer aldığı haliyle kabul edilmesine ve KAP da gerekli duyuruların yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.a-) Kurumsal Yönetim KomitesiSinan AYDIN (Başkan)Rahmi Harun TAŞBAŞ (Üye)Emel KOÇAK (Üye)b-)Riskin Erken Saptanması KomitesiRahmi Harun TAŞBAŞ (Başkan)Sinan AYDIN (Üye)Osman SUNGUR (Üye)c-) Denetimden Sorumlu KomiteSinan AYDIN (Başkan)Rahmi Harun TAŞBAŞ (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030567BIST