***EDATA* *EKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.05.2023 09:15
***EDATA******EKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EDATA, EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154826
BIST
11:014.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,70
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.962
11:0120,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2069
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
11:0122,2222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2014
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5298
En Düşük
22,0192
11:011.301,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.301,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler11:01
|COSMO
|75,90
|4.119.795
|% 10,00
|
|KONKA
|36,34
|51.328.250
|% 9,99
|
|CVKMD
|152,60
|184.053.323
|% 9,94
|
|GEREL
|20,58
|13.127.344
|% 9,94
|
|SEGYO
|2,35
|61.096.985
|% 9,30
|
|YBTAS
|50.400,00
|453.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|6.468.921
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|134.520
|% -9,93
|
|PAMEL
|187,60
|20.766.115
|% -3,79
|
|SEKFK
|7,72
|8.001.746
|% -3,62
|
|THYAO
|148,90
|3.033.801.863
|% 1,29
|
|YKBNK
|10,21
|1.253.656.590
|% -0,58
|
|AKBNK
|16,24
|1.050.123.895
|% -0,79
|
|SISE
|41,50
|886.318.540
|% 0,11
|
|GARAN
|27,12
|862.875.622
|% -1,88
|
|YKBNK
|10,21
|1.253.656.590
|% -0,58
|
|EKGYO
|7,38
|639.432.785
|% -0,27
|
|ISCTR
|11,46
|742.200.557
|% -1,21
|
|AKBNK
|16,24
|1.050.123.895
|% -0,79
|
|KATMR
|1,39
|57.207.359
|% 2,21
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6970
|20,7024
|% 1,01
|
|Euro
|22,1571
|22,2222
|% 0,91
|
|Sterlin
|25,5131
|25,6411
|% 0,89
|
|Frank
|22,6205
|22,7567
|% 0,67
|
|Riyal
|5,5026
|5,5302
|% 1,27
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.302
|14,15
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.433
|4.613
|57,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.300
|29,00
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,23
|