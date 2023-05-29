***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.05.2023 09:13
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154241
BIST
13:234.781
En Düşük
|Değişim
|: 4,36%
|| 199,92
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2320,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1134
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2321,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2417
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:231.255,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.255,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KONYA
|2.865,50
|86.770.792
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.788.652
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.773.227
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|851.417.981
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.339.277
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.271.621
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,50
|27.582.274
|% -1,79
|
|AEFES
|58,50
|273.895.053
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.430.704.253
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,82
|2.263.321.944
|% 2,66
|
|EKGYO
|7,42
|1.830.965.494
|% 5,40
|
|AKBNK
|14,98
|1.588.912.437
|% 3,24
|
|SISE
|39,80
|1.579.765.407
|% 6,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.830.965.494
|% 5,40
|
|ISCTR
|10,82
|2.263.321.944
|% 2,66
|
|AKBNK
|14,98
|1.588.912.437
|% 3,24
|
|YKBNK
|9,44
|992.748.875
|% 3,06
|
|SKBNK
|2,27
|186.969.930
|% 3,18
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0617
|20,0796
|% 0,57
|
|Euro
|21,5556
|21,6187
|% 1,13
|
|Sterlin
|24,7048
|24,8287
|% 0,51
|
|Frank
|22,1195
|22,2527
|% 0,62
|
|Riyal
|5,3360
|5,3628
|% 0,51
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,85
|
|Cumhuriyet
|8.979
|9.115
|-202,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.388
|4.508
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.201
|2.254
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|-0,28
|