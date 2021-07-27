***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.07.2021 17:15
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952040
BIST
17:311.359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,13
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:318,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:3110,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0174
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
17:31494,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 494,34
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:29
|VANGD
|5,51
|7.969.546
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|29.713.210
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.125.792
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.858.397
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|MZHLD
|38,02
|472.637
|% -5,61
|
|AKSUE
|8,31
|13.767.159
|% -5,46
|
|AVOD
|5,36
|7.624.072
|% -5,13
|
|THYAO
|12,58
|1.023.149.143
|% 2,19
|
|GARAN
|8,20
|747.075.749
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,51
|652.965.519
|% 1,35
|
|KARSN
|3,94
|455.326.845
|% 5,91
|
|SASA
|29,82
|422.828.306
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,27
|319.440.185
|% 0,44
|
|KARSN
|3,94
|455.326.845
|% 5,91
|
|PEKGY
|1,00
|97.538.991
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|747.075.749
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,51
|652.965.519
|% 1,35
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5598
|8,5634
|% 0,13
|
|Euro
|10,1108
|10,1212
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7951
|11,8543
|% 0,10
|
|Frank
|9,3120
|9,3681
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2759
|2,2873
|% 0,11
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-0,41
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,03
|
Seans Raporu
17:29
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17:45EDATA
Yüzde 9.91 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 502, 639 adet işlem
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17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 54 artarak (% 0.94 ) 1, 460
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17:44XU100
Endeks 1, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 9, 928.00 milyon TL de
-
17:44ETYAT
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 791 adet işlem
-
17:43LIDFA
Yüzde 6.90 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 990, 013 adet işlem