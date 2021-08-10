***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2021 10:47
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956784
BIST
11:301.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:308,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:3010,1566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:30482,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,96
|Açılış
|: 481,98
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:30
|GENIL
|15,73
|434.675.094
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.652.947
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|15.695.237
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.357.387
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|46.499.236
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.723.103
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|93.235.141
|% -9,72
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,23
|24.091.318
|% -8,04
|
|SISE
|8,41
|588.597.864
|% 2,81
|
|EREGL
|19,80
|493.591.525
|% -3,51
|
|GENIL
|15,73
|434.675.094
|% 10,00
|
|GARAN
|9,09
|304.441.113
|% -0,55
|
|KOZAL
|107,60
|228.932.041
|% 1,13
|
|SISE
|8,41
|588.597.864
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,85
|73.087.264
|% -0,54
|
|GARAN
|9,09
|304.441.113
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,46
|73.485.385
|% 0,82
|
|DOHOL
|2,71
|79.650.778
|% 0,74
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6421
|8,6465
|% 0,09
|
|Euro
|10,1506
|10,1566
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9485
|12,0085
|% 0,24
|
|Frank
|9,3538
|9,4102
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2986
|2,3102
|% 0,15
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-0,36
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,93
|
Seans Raporu
11:30
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11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 69 artarak (% 0.04 ) 1, 539
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11:39
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11:39XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 4, 403.00 milyon TL de
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11:39EMKEL
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 378 adet işlem
-
11:38TKNSA
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 599, 252 adet işlem